رسمياً .. مدافع بني سويف في صفوف الداخلية بالقسم الثاني



وكان الداخلية قد تعاقد مع ابراهيم ابو الريش مدافع غزل المحلة واف سي مصر لمدة ثلاثة مواسم قادمة .



تعاقد نادي الداخلية مع أحمد الامور مدافع بني سويف رسميا ضمن خطة تدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد بدوري القسم الثاني حيث يسعي الداخلية لبناء فريق قوي للمنافسة علي الصعود والعودة لدوري الأضواء مجددا .وحصل الداخلية علي توقيع الأمور لمدة موسمين بناء علي رغبة هشام زكريا المدير الفني .ووقع اللاعب علي عقود انضمامه للداخلية في حضور هشام زكريا. محمود شكري المدير الإداري ومحمد عبد الجابر وكيل اللاعب .