فولفسبورج يُعلن بقاء جلاسنبر مديرًا فنيًا للفريق

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
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أكد نادي فولسبورج الألماني، أن أوليفر جلاسنبر سيبقي مديرًا فنيًا للفريق رفم توتر علاقة المدرب مع القيادات الرياضيو بالنادي.



وذكر فولفسبورغ أن "التبادل البناء" للآراء جرى خلال اجتماع بين غلاسنير، والمدير العام يورج شمادتكه والمدير الرياضي مارسيل شايفر.



ولم يرغب النادي في الدخول في تفاصيل ولكنه أكد أن الانفصال " لم يكن أبدا مشكلة في اجتماع اليوم".



وانتقد النمساوي غلاسنير مؤخراً أن النادي لا يرغب في التعاقد مع مهاجم آخر وهو ما جعل شمادتكه يلومه.



 وتحدثت تقارير إعلامية عن وجود توتر في العلاقة بين المعسكرين بينما استبعد جلاسنير الاستقالة من منصبه.

وتعاقد جلاسنير مع فولفسبورغ في 2019 ولديه عقد ممتد حتى 2022.



يذكر أن فولفسبورغ يحتل المركز السادس في الدوري الألماني (بوندسليغا) ولم يخسر في أي مباراة حتى الآن.

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