بترول أسيوط يعلن رحيل هدّافه لإنبي بالدوري الممتاز

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حصل نادي انبي علي خدمات مصطفى شلبى لاعب بترول اسيوط رسميا في إطار تدعيم صفوف الفريق البترولي استعدادا للموسم القادم بالدوري الممتاز .



وتعاقد نادي انبي مع مصطفي شلبي بعدما حصل الاستغناء الخاص به من نادي بترول اسيوط مقابل مبلغ 2 مليون جنيه بعد سلسلة من المفاوضات التي جرت بين الناديين عن طريق وائل فؤاد وكيل اللاعب الذي حسم الصفقة لصالح انبي .



ووقع شلبي النبي لمدة اربع مواسم قادمة بداية من الموسم المقبل 2020/2021.