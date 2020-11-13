بترول أسيوط يعلن رحيل هدّافه لإنبي بالدوري الممتاز

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 07:27 م
بوابة الفجر
أحمد كمون
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حصل نادي انبي علي خدمات مصطفى شلبى لاعب بترول اسيوط رسميا في إطار تدعيم صفوف الفريق البترولي استعدادا للموسم القادم بالدوري الممتاز .

وتعاقد نادي انبي مع مصطفي شلبي بعدما حصل الاستغناء الخاص به من نادي بترول اسيوط مقابل مبلغ 2 مليون جنيه بعد سلسلة من المفاوضات التي جرت بين الناديين عن طريق وائل فؤاد وكيل اللاعب الذي حسم الصفقة لصالح انبي .

ووقع شلبي النبي لمدة اربع مواسم قادمة بداية من الموسم المقبل 2020/2021.

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