رحمة رياض تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

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أطلت الفنانة العراقية رحمة رياض، على جمهورها بجلسة تصوير جديدة خطفت من خلالها الأنظار.



وكانت ​رحمة رياض​ قد طرحت منذ فترة أغنية "​أحجي مع حالي​" باللهجة الخليجية معبّرة عن الحالة النفسية عامّة التي تشعر بها في زمن ​فيروس كورونا​.



وقالت رحمة بصوتها الحنون :"احجي مع حالي، وماحد يسمعني، حتى لقبالي، مو داري عذبني، اريد احد يفهمني، كلمه قول وريحني، حبني كرهني ما يهمني، من سكوتك انا مليت، عيوني تعبها الأرق، والنفس بيه اني اختنق، لو الل اكلمه تمثال، بيه حس وهم نطق".



ويشار الى أن الأغنية من كلمات عماد الأسعد، ألحان سليم سلامة وتوزيع موسيقي حمزة الغازي.