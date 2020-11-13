10 دول تخطت حاجز المليون إصابة بكورونا.. اعرفها

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لا تزال جائحة كورونا تجتاح دول العالم، فى موجة ثانية، تعد أشد فتكا وضراوة من الموجة الأولى، التى بدأت فى شهر مارس الماضى، واجتاحت دول العالم كافة، مخلفة لكثير من الضحايا، بين حالات إصابة ووفيات.



وفيما تواصل أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" الارتفاع فى مختلف الدول، يسعى الباحثون والخبراء والأطباء إلى إنتاج وتطوير لقاح فعال، يجنب العالم تلك الخسائر البشرية، إلى جانب الخسائر الاقتصادية التى تتكبدها الدول، نتيجة لإجراءات الغلق التى تلجأ إليها للحد من انتشار الجائحة، ومحاولة حصار الفيروس.



وكشفت سمية سواميناثان، الخبيرة فى منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن موعد انتهاء جائحة كورونا، وذلك بعدما سجلت أرقاما قياسية فى عدد الإصابات والوفيات، حيث قالت إن الجائحة قد تنتهى حين يتم تطعيم حوالى 70% من سكان العالم ضد الفيروس، لافتة إلى ضرورة أن يكون اللقاح آمنا وفعالا، وأن يلبى جميع معايير منظمة الصحة العالمية الضرورية فى مثل هذه المجالات.



وأعلنت شركة فايزر الأمريكية لصناعة الأدوية، يوم الإثنين الماضى، أن لقاحها ضد فيروس كورونا، فعّال بنسبة 90%، وفق نتائج المرحلة الثالثة من التجارب.



وفى وقت سابق، قالت رئيسة قطاع اللقاحات والأمصال بالشركة إنها تأمل فيى إنتاج ما بين 10 ملايين و20 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.



وعلى الرغم من ذلك، يواصل منحنى الإصابات الوفيات، نتيجة الإصابة بكورونا الارتفاع، فتخطت 10 دول حاجز المليون إصابة.





الولايات المتحدة



فى الولايات المتحدة الأمريكية، بلغ إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، منذ بداية الجائحة، 10 ملايين، و637 ألفا، و421 حالة، بينما بلغ إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس 242 ألفا، و860 حالة وفاة.



وتشهد الولايات المتحدة ارتفاعا كبيرا فى أعداد الإصابات والوفيات بشكل يومى، وتحتل المركز الأول عالميا من حيث أعداد المصابين التى تم تسجيلها، ومن حيث أعداد الوفيات.



الهند



فى الهند، بلغ إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، منذ بداية الجائحة، 8 ملايين، و728 ألفا، و795 حالة إصابة، بينما وصل إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس إلى 128 ألفا، و668 حالة وفاة.



وتحتل الهند المركز الثانى عالميا من حيث الإصابات بعد الولايات المتحدة الأمريكية، إذ إنها تشهد ارتفاعا ملحوظا فى أعداد المصابين بشكل يومى.



البرازيل



فى البرازيل، وصل إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، منذ بداية الجائحة، إلى 5 ملايين، و781 ألفا، و582 حالة إصابة، فى حين ارتفع إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس إلى 146 ألفا، و281 حالة وفاة.



وتؤكد الإحصائيات والأرقام التى يتم تسجيلها، أن البرازيل تحل فى المركز الثالث عالميا من حيث الإصابات بعد الولايات المتحدة، والهند، بينما تحتل المركز الثانى عالميا من حيث أعداد الوفيات بعد الولايات المتحدة.



فرنسا



فى فرنسا، بلغ إجمالى عدد من أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، منذ بداية الجائحة، إلى مليون، و867 ألفا، و721 حالة إصابة، فى حين وصل إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس إلى 42 ألفا، و215 حالة وفاة.







روسيا



فى روسيا، بلغ إجمالى عدد من أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، منذ بداية الجائحة، إلى مليون، و843 ألفا، و678 حالة إصابة، فى حين وصل إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس إلى 31 ألفا، و755 حالة وفاة.



وتحتل روسيا المركز الرابع من حيث أعداد المصابين بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، والهند، والبرازيل.







إسبانيا



وصل إجمالى عدد من أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، فى إسبانيا، منذ بداية الجائحة، إلى مليون، و437 ألفا، و220 حالة إصابة، فى حين وصل إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس إلى 40 ألفا، و461 حالة وفاة.







المملكة المتحدة



وصل إجمالى عدد من أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، فى المملكة المتحدة، منذ بداية الجائحة، إلى مليون، و290 ألفا، و195 حالة إصابة، فى حين وصل إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس إلى 50 ألفا، و928 حالة وفاة.







الأرجنتين



ووصل إجمالى عدد من أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، فى الأرجنتين، منذ بداية الجائحة، إلى مليون، و284 ألفا، و519 حالة إصابة، فى حين وصل إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس إلى 34 ألفا، و782 حالة وفاة.







كولومبيا



فى كولومبيا، بلغ إجمالى عدد من أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، منذ بداية الجائحة، إلى مليون، و174 ألفا، و12 حالة إصابة، فى حين وصل إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس إلى 33 ألفا، و491 حالة وفاة.







إيطاليا



فى إيطاليا، بلغ إجمالى عدد من أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، منذ بداية الجائحة، إلى مليون، و66 ألفا، و401 حالة إصابة، فى حين وصل إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس إلى 43 ألفا، و589 حالة وفاة.







إحصائيات كورونا عالميا



وفى المجموع، على مستوى العالم، بلغ إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، على مستوى العالم، 52 مليونا، و681 ألفا، و305 حالات، بينما بلغ إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس، مليون، و292 ألفا، و279 حالة وفاة.