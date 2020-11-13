اندلاع حريق هائل في قطعة أرض بأبو النمرس

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 07:16 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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اندلع حريق هائل في "كابينة دوكو" بمركز أبو النمرس، جنوب محافظة الجيزة، مساء اليوم الجمعة، وجار محاولات قوات الدفاع المدني للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من قطعة أرض بقرية المنوات، التابعة لمركز أبو النمرس جنوب المحافظة.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ3 سيارات إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إطفاء الجنوب، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات.

وكشفت المعاينة الأولية والفحص المبدئي تبين نشوب الحريق في "كابينة دوكو" المخصصة لرش السيارات بقطعة أرض على مساحة 400 متر، وجار محاولات قوات الحماية المدنية لإخماد النيران.

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