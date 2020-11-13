خسارة سيراميكا من الداخلية ودياً

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حقق فريق الداخلية الفوز علي سيراميكا بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جرت بين الفريقين ضمن الاستعدادت للموسم الجديد 2020/2021.



أحرز هدفي الداخلية علي حسين وسمير فكري ، ومن المقرر أن يواجه فريق الداخلية نظيرة فاركو يوم الثلاثاء المقبل بملعب السكة الحديد .



من ناحية أخري تعاقد نادي الداخلية مع احمد الامور مدافع بني سويف رسميا لمدة موسمين ووقع اللاعب علي عقود انضمامه في حضور هشام زكريا المدير الفني ومحمود شكري المدير الإداري للداخلية .