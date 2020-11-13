مؤشر بورصة الأردن العام يرتفع 0.6% في تعاملات الأسبوع
الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 07:06 م
وكالات
Advertisements
ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.6 %، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1548.5 نقطة.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 2.9 مليون دينار أردني مقارنة مع 4.3 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، وبنسبة انخفاض 32.1%، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 5.8 مليون دينار أردني، مقارنة مع 21.4 مليون دينار للأسبوع السابق.
وبلغت عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي، 6.9 مليون سهم، نفذت من خلال 2678 صفقة.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 2.9 مليون دينار أردني مقارنة مع 4.3 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، وبنسبة انخفاض 32.1%، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 5.8 مليون دينار أردني، مقارنة مع 21.4 مليون دينار للأسبوع السابق.
وبلغت عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي، 6.9 مليون سهم، نفذت من خلال 2678 صفقة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا