15 نصيحة.. كيف تحمي نفسك وأسرتك من كورونا في المتاجر والمولات؟

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فى ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ومع الاستعدادات التى تجريها الحكومة لمواجهة موجة ثانية محتملة من جائحة كورونا، يتم التشديد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار الفيروس، ومنع انتقال العدوى من الحاملين للمرض إلى الأصحاء، سعيا للسيطرة على الفيروس، ومنع تفشى الجائحة خلال موجتها الثانية التى تجتاح الكثير من دول العالم.



وشددت الحكومة على ضرورة ارتداء الكمامات، فى الأماكن العامة، وفى المحال التجارية والمواصلات، ومراعاة التباعد الاجتماعى، كما تعكف الحكومة على دراسة قرار يقضى بتحديد مواعيد لفتح وغلق المحلات التجارية.



وفى ظل تردد الكثير من الناس على المتاجر والمولات، تنتابهم حالات الخوف من أن يصاب أحدهم أو أحد أفراد أسرهم بكورونا.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات التى تقى من الإصابة بفيروس كورونا فى المولات، ترصدها "الفجر" فيما يلى من سطور:



- لا تنسى متعلقاتك الشخصية، من كحول، أو معقم يدين، وكمامة، ومناديل ورقية، عند الخروج من المنزل.



- حافظ على ارتداء الكمامة بالطريقة الصحيحة عند دخولك المول.



- التزم بمسافة آمنة، لا تقل عن متر، بينك وبين الآخرين.



- قم بتطهير يديك باستمرار، باستخدام مطهر الأيدى أو الكحول.



- لا تلمس عينيك وفمك وأنفك بعد لمس الأشياء، لمنع انتقال العدوى إليك.



- تجنب السلام بالأيدى أو الأحضان، عند مقابلة أصدقائك، واكتفِ بالسلام عليهم من بعيد.



- عند شراء الملابس، تأكد من أنها معقمة جيدا.



- يُفضل شراء احتياجاتك باستخدام كارت الصراف الآلى عن النقود الورقية.



- عند تناول الطعام فى المول، استخدم الأدوات مثل الأطباق والملاعق ذات الاستعمال الواحد.



- الابتعاد عن تجربة مستحضرات التجميل، لمنع انتقال العدوى.



- يُفضل بقاء كبار السن والأطفال فى المنزل.



- تجنب التواجد فى المناطق المزدحمة، وخصوصا المصاعد.



- ابتعد عن لمس الأسطح قدر الإمكان، للوقاية من انتقال عدوى "كوفيد - 19".



- طهر يديك فور الانتهاء من التسوق، واغسلهما جيدا بالماء والصابون فور العودة إلى المنزل، واحرص كذلك على تطهير مشترياتك.



- فى حالة شعورك بأعراض المرض، مثل: ارتفاع فى درجة الحرارة، أو وجود أعراض تنفسية، أو رشح، أو فقدان لحاستى الشم والتذوق، تجنب الخروج من المنزل.