نداء شرارة تثير الجدل بكدمات على وجهها

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 08:14 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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شاركت الفنانة الأردنية ​نداء شرارة​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو، ظهرت فيه خلال خضوعها لجلسة تصوير.

وكان لافتاً للمتابعين ظهور كدمات على وجه شرارة وكأنها تعرضت للضرب، فيما أشار البعض إلى أنها تحضر لعمل إجتماعي ما لكنها لم تكشف أية تفاصيل عنه، واكتفت بالتعليق "قريباً".

يشار إلى أن آخر أعمال نداء شرارة أغنية بعنوان "شروط"، وهي من كلمات إيهاب غيث، ألحان محمود أنور وتوزيع جان ماري رياشي.

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