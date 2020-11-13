جامعة الإسكندرية: الدراسة مستمرة غدًا وفقًا للجداول الدراسية

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 07:13 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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أعلن الدكتور هشام جابر، القائم بعمل رئيس جامعة الإسكندرية أن الدراسة مستمرة غدًا بجميع كليات ومعاهد الجامعة وفقا للجداول الدراسية المعلنة، ولا يوجد تعطيل للدراسة.

فيما أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدا السبت، وذلك وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية. 

ويستثنى من ذلك،القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا على سلامة المواطنين.
وأكد محافظ الإسكندرية أنه تم رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية علي مستوي الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية وفقا للبيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.


وبناء على المواعيد المتوقعة لسقوط الأمطار والواردة اليوم من الهيئة العامة للأرصاد تشير إلي إحتمالات سقوط أمطار خلال الساعات الأولى من غدًا السبت 1411 على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة متوسطة خفيفة طبقًا لنتائج إستقراء الخرائط المرفقة، وإستمرار سقوط الأمطار على مدار الساعة بكثافات متوسطة إلى خفيفة تعطي مؤشرات لأمطار غزيرة أحيانًا.

هذا وتهيب محافظة الإسكندرية بالسادة ‏المواطنين توخي الحذر ‏ وإتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم: • تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر. • تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد. • عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة. • عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق. • عدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق. • عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار




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