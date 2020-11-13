نادية الجندي تفتح صندوق الذكريات مع عادل إمام بـ فيلم "خمسة باب"

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 07:50 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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استعادت الفنانة نادية الجندي، ذكريات فيلم "خمسة باب"، حيث نشرت عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورا منه برفقة الزعيم عادل إمام، وفؤاد المهندس.

وعلقت " الجندي" على الصور قائلة: "تراجي #منصور #كله_ماشي #عباسفيلم #خمسة_باب نادية_الجندي #عادل_امام ♥️♥️
سيناريو وحوار #شريف_المنباوي إنتاج #محمد_مختارإخراج #نادر_جلال".

فيلم "خمسة باب" فيلم مصري عرض عام 1983، بطولة عادل إمام ونادية الجندي وفؤاد المهندس وفؤاد أحمد ومن إخراج نادر جلال.

يذكر أن آخر أعمال نادية الجندي مسلسل "سكر زيادة" الذي تم عرضه خلال الماراثون الرمضاني الماضي 2020، وهو من بطولة نبيلة عبيد، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد، مي الغيطي.

ودارت أحداث مسلسل "سكر زيادة" في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شراءها، وعليهن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى بنفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.
نادية الجندي تفتح صندوق الذكريات مع عادل إمام بـ فيلم "خمسة باب"
نادية الجندي تفتح صندوق الذكريات مع عادل إمام بـ فيلم "خمسة باب"
نادية الجندي تفتح صندوق الذكريات مع عادل إمام بـ فيلم "خمسة باب"
نادية الجندي تفتح صندوق الذكريات مع عادل إمام بـ فيلم "خمسة باب"
نادية الجندي تفتح صندوق الذكريات مع عادل إمام بـ فيلم "خمسة باب"
نادية الجندي تفتح صندوق الذكريات مع عادل إمام بـ فيلم "خمسة باب"
نادية الجندي تفتح صندوق الذكريات مع عادل إمام بـ فيلم "خمسة باب"
نادية الجندي تفتح صندوق الذكريات مع عادل إمام بـ فيلم "خمسة باب"
نادية الجندي تفتح صندوق الذكريات مع عادل إمام بـ فيلم "خمسة باب"
نادية الجندي تفتح صندوق الذكريات مع عادل إمام بـ فيلم "خمسة باب"
نادية الجندي تفتح صندوق الذكريات مع عادل إمام بـ فيلم "خمسة باب"
نادية الجندي تفتح صندوق الذكريات مع عادل إمام بـ فيلم "خمسة باب"
نادية الجندي تفتح صندوق الذكريات مع عادل إمام بـ فيلم "خمسة باب"
نادية الجندي تفتح صندوق الذكريات مع عادل إمام بـ فيلم "خمسة باب"
نادية الجندي تفتح صندوق الذكريات مع عادل إمام بـ فيلم "خمسة باب"
نادية الجندي تفتح صندوق الذكريات مع عادل إمام بـ فيلم "خمسة باب"
نادية الجندي تفتح صندوق الذكريات مع عادل إمام بـ فيلم "خمسة باب"
نادية الجندي تفتح صندوق الذكريات مع عادل إمام بـ فيلم "خمسة باب"

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