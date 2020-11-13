قريباً.. أحمد صلاح يطلق أغنية "تيك توك"

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 07:11 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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يستعد الفنان أحمد صلاح لإطلاق أحدث أغانيه بعنوان "تيك توك"، وهي من كلماته و ألحان DB gad، وسيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.


وتأتي "تيك توك" بعد النجاح الذي لاقته أغنية "احنا"، "روق"، والذي تعاون فيها مع  DB Gad ومدين حمزة، وكذلك أغنية "مززيكها" وتم طرحهم على اليوتيوب.


يجرى الآن اختيار فريق عمل تصوير أغنية "تيك توك" حيث سيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب في دبي تمهيدًا لطرحها في الأيام القليلة المقبلة.


الجدير بالذكر أن أحمد صلاح فرحات أطلق مؤخراً أغنية " احنا " بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد، وهي من كلماته وألحان ديبي جاد، ويعد هذا رابع تعاون بينهما، بعد "احنا، روق، و مززيكها " التي تم طرحهم على اليوتيوب وتم تصويرهم في دبي.


يذكر أن، أحمد صلاح فرحات شارك في تقديم برنامج"حكايتك" مع الإعلامية دعاء صلاح، على شاشة قناة "النهار" .

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