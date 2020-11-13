محافظ بني سويف يهنئ قيادات الجامعة لورود 8 من أساتذتها بقائمة أفضل 2% من علماء العالم

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هنأ المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف والأساتذة والعلماء الثمانية، الذين قد وردت أسماؤهم في قائمة أفضل 2% من علماء العالم طبقًا لدراسة جامعة ستانفورد، متمنيًا لهم مزيد من التقدم وتحقيق الانجازات العلمية التي ترفع اسم مصرنا الغالية عاليا في كافة المحافل والتصنيفات العلمية العالمية، معربا عن سعادته بهذا الإنجاز العلمي النوعي الذي يؤكد على ارتقاء البحث العلمي في الفترة الحالية، خاصة في جامعة بني سويف التي مازالت تثبت يوما بعد يوم أنها واحدة من أهم الجامعات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.



واشاد المحافظ، بالمستوى الذي وصلت إليه الجامعة في مجال البحث العلمي، وذلك من خلال قيادة تمتلك رؤية طموحة ولديها كوادر علمية وبحثية لقامات وأساتذة أجلاء، ونخبة من الباحثين الواعدين من الأساتذة الشباب في مختلف المجالات، مؤكدا أن ذلك يمثل ميزة نسبية وموردا متميزا تمتلكه المحافظة لتحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات، حيث أن الجامعة هي مركز الخبرة والمشورة العلمية والبحثية في سبيل تحقيق رؤية واستراتجية المحافظة التنموية وفقا لرؤية مصر 2030م.



وأكد محافظ بني سويف على توجيهات القيادة السياسية بأن تكون الجامعات شريكًا أساسيًا واستشاريًا لمنظومة العمل التنفيذي في مختلف المشروعات الخدمية والتنموية، وأن تعمل كافة مؤسسات الدولة بروح الفريق الواحد في سبيل تسريع وتيرة التنمية في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن جامعة بني سويف ركيزة رئيسية في منظومة العمل بالمحافظة التي تمضي قدما في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في الفترة الحالية والمقبلة.

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تجدر الإشارة إلى أن جامعة بني سويف قد أعلنت" أمس "،عن حصول 8 علماء من أبناء الجامعة على ثمان مراكز في 7 مجالات علمية طبقًا لدراسة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء عالميا لعام 2020، موضحة ان تلك الدراسة اعتمدت على قاعدة البيانات التي أنشأتها جامعة ستانفورد والتي تتضمن أعلى 2 % من العلماء في العالم من مختلف المجالات تعتمد على أساس مؤشرات الاقتباس الموحدة، وتتضمن معلومات عن عدد الاستشهادات، والمعامل h والتأليف المشترك، وتم نشر النتائج في مجلة PLOS Biology مؤخرًا وتم تصنيفها إلى 22 مجالًا عِلْمِيًّا و176 مجالًا فرعيًا.

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كما يذكر أن العلماء الثمانية الذين وردت أسماؤهم هم:الدكتور أيمن معوض محمود، محمد شعبان، عرفه حسين، علي البحراوي، حسين سيد وجميعهم أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم، الدكتور حسام زوبعة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الدكتور خالد عبد اللطيف، محمد عبد الرحيم عضوي هيئة تدريس بكلية الصيدلة.