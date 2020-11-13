بعد تعطيل الدراسة..تحذيرات عاجلة لمواطني الإسكندرية

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 07:10 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
Advertisements
أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدا السبت، وذلك وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية. ويستثنى من ذلك،القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا على سلامة المواطنين.
وأكد محافظ الإسكندرية أنه تم رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية علي مستوي الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية وفقا للبيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وبناء على المواعيد المتوقعة لسقوط الأمطار و الواردة اليوم من الهيئة العامة للأرصاد تشير إلي إحتمالات سقوط أمطار خلال الساعات الأولى من غداً السبت 14/11 على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة / متوسطة / خفيفة طبقاً لنتائج إستقراء الخرائط المرفقة، وإستمرار سقوط الأمطار على مدار الساعة بكثافات متوسطة إلى خفيفة تعطي مؤشرات لأمطار غزيرة أحياناً.


هذا وتهيب محافظة الإسكندرية بالسادة ‏المواطنين توخي الحذر ‏ وإتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم: 

• تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

 • تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم ، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

 • عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

 • عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

 • عدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق. 

• عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار


أخبار تهمك

هدف الأهلي والزمالك.. تطور مفاجئ في صفقة الجوكر

منذ حوالي 11 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 12 ساعة

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

منذ يوم

عاجل - إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

أمطار على هذه المناطق.. عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ حوالي 17 ساعة

ننشر صفقات فاركو استعداداً لدوري القسم الثاني

منذ 43 دقيقة

مفاجأة موسيماني أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

منذ أقل من ساعة

خاص.. موسيماني يحسم موقفه من التعاقد مع الصفقة المنتظرة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

صفقة مفاجئة.. الزمالك يقترب من ضم حاوي جديد

منذ حوالي 10 ساعة

الموت يفُجع محمد صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يحسم 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يُحدد بديل صفقة "بيكهام"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

منذ يوم

خسارة سيراميكا من الداخلية ودياً

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:57 ص

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

تعرف على تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

07:00 م

الموت يفُجع محمد صبحي

01:25 م

الزمالك يحسم 3 صفقات من العيار الثقيل

06:00 م

عاجل - إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

05:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض