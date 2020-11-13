ننشر صفقات فاركو استعداداً لدوري القسم الثاني









وإختتم فاركو الموسم الماضي بالتواجد في المركز الثاني برصيد 45 نقطة. ورحل مؤخرا عن فاركو أحمد زغلول، وأحمد حسين، وعبد الله النادي.

يدخل فريق فاركو معسكر مغلق السبت بالتجمع الخامس، استعدادا لخوض مباريات الموسم الجديد من دوري القسم الثاني 2020-2021.وحصل نادي فاركو مؤخراً على توقيع أكثر من لاعب وهم، شريف أشرف ومحمود المغربي، وهشام عبد الحميد ومحمود مسعود، كما عاد من الإعاره محمد سعيد شيكا وانطومي لوكاسا.