ليفيل الوحش .. رانيا يوسف تروج للموسم الثاني من مسلسل "اللعبة"

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شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها ومتابعيها بـ صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



حيث ظهرت "يوسف" في الصورة بجانب هشام ماجد ونجوم مسلسل اللعبة شيكو، مى كساب، وكتبت على الصورة معلقة:"قريبا.. ( ليفل الوحش) اللعبه 😎".



وعرض مسلسل "اللعبة" حصريا عبر منصة شاهد بداية من شهر يناير الماضي، وحقق نجاحا كبيرا.



المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني، يشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.



