حكاية أغنية.. "سلملي عليه" اعتقد البعض أنها تبعث رسالة غرام إلى حبيب بعيد ولكن الحقيقة تختلف عن ذلك

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 07:16 م
فيروز
فيروز
ريهام كمال
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حكاية أغنية اليوم عن واحدة من أغاني جارة القمر المطربة الكبيرة فيروز، وهي "سلملي عليه".

الكثير من متتبعي أغاني فيروز يجهلون السبب وراء بعض كلماتها، فيما يعتقد السامع لأغنية "سلملي عليه" بأنها تبعث برسالة غرام إلى حبيب بعيد، ولكن حقيقة هذه الاغنية تختلف عن ذلك.

السيدة فيروز في عام 1955 تزوجت من الملحن الراحل عاصي الرحباني وانجبت له العديد من الأبناء ومنهم "هلي الرحباني" من مواليد الستينات.

ولد "هلي" وهو ذوي القدرات الخاصة ويفقد النطق قررت فيروز أن تغني له اغنية، ولم تطلب من أي شاعر أن يكتب لها ذلك.

قررت أن ترتجل الاغنية وتعتبر هي الاغنية الوحيدة التي كتبتها فيروز بنفسها، كما أنها لم تلتزم فيها بقواعد كتابة الاغاني ولم تتمسك بالقافية أو الوزن وطلبت من ابنها الملحن زياد أن يضع لها لحن مناسب.

غنتها فيروز لابنها "هلي" الذي لم يسمعها ولن يفهمها، وهي الألم يعتصر قلبها لتححق نجاحًا كبيرًا.

وكانت الأغنية كالتالي:

سلملي عليه.. قوله اني بسلم عليه
بوسلي عينيه.. قوله اني ابوس عينيه
انت يلي تفهم عليه.. سلملي عليه سلم
..................
قوله عيونه.. مش فجأه ينتسو
وضحكات عيونه.. ثابتين ماينقصو
مادري شو به... ويعرف شو به
مطبوعه بذاكرته... مايبحثو... عم يبحثو
.......................
هيدا حبيبي.. اللي اسمي بيهمسه
تعبان على ثبوته دارسه
واضح شو به... ما تقول شو به
عامل حالك مش عارف..ماتحرقصه.. بتحرقصة
............
بوسلي عينيه.. هو ومفتحهن عينيه
وبوسه بخده.. طول عليه.. فهمت عليا سلم
.................
انا عم اغني المذهب.. ولما بغني ردو عليه
وبعده نفس المذهب.. ولو تقدرو زيدو عليه
وعودو وتبقو عيدو الكوبليه.. سلملي سلم


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