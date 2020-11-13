بفستان أبيض.. روجينا تتألق في أحدث ظهور لها عبر إانستجرام"

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شاركت الفنانة روجينا، جمهورها ومتابعيها بـ صورا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشيهر "إنستجرام".



حيث ظهرت "روجينا" في الصورة مرتدية فستان باللون الأبيض يبرز جمال أنوثتها، كما استكملت إطلالتها بالمجوهرات الأنيقة التي تبرز أناقتها.



يذكر أن آخر أعمال روجينا مسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي وأحمد فهمي وعمر السعيد ومعتصم النهار وخالد الشيوي ورانيا منصور وفراس سعيد وشريف سلامة وصبري فواز وأحمد الشامي ونانسي صلاح، وإنتاج صادق الصباح، وتأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل

