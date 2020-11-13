بفستان أحمر.. أحدث ظهور لـ أنغام عبر "إنستجرام"

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 07:14 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شاركت الفنانة أنغام، جمهورها ومتابعيها بـ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهرت "أنغام" في الصورة وهو ترتدي فستانا أنيقا باللون الأحمر وتركت شعرها منسدلا بطريقة انسيابية ناعمة، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ومؤخرا طرحت الفنانة أنغام، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "لا تستغرب" عبر القناه الرسمية لـ شركة روتانا على موقع تبادل الفيديوهات الشهير "اليوتيوب"، واتقربت من كسر حاجز الـ ١٠٠ الف مشاهدة.

تقول كلمات الأغنية: "أحيان في عقلك فكرة تدور وفچأة ماتدري الا وهي قدامك؟ وتسأل نفسك صوتي چهور ؟! وش درى العالم اللي في بالك.. مرات تصير من خاطرك الوفير ويچي مرة يعبر عن كثير.. لا تستغرب، وأحيان في عقلك تحسن ظن.. وتچهل ما يحصل لو هو أمامك.. وتبقى تحاول تلقى حلول لين ما تتعب والحل قدامك".

أغنية "لا تستغرب" كلمات واحد، والحان سهم، وتوزيع عصام الشرايطي، قيادة اركسترا ثامر غنيم.
بفستان أحمر.. أحدث ظهور لـ أنغام عبر "إنستجرام"
بفستان أحمر.. أحدث ظهور لـ أنغام عبر "إنستجرام"

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انغام المطربة انغام الفنانة انغام الفن

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