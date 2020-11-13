سلمى أبو ضيف تعلن تعافيها من كورونا

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أعلنت الفنانة سلمى أبو ضيف، شفاءها من فيروس "كورونا" بعد أيام من إعلان إصابتها بالفيروس حيث كتبت عبر ستورى حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، "أخيرا أنا خالية من كورونا الحمد لله، شكرا لكل الناس التى سألت عنى، ابقوا آمنين".



يذكر أن سلمى أبوضيف أصيبت مؤخرا بفيروس كورونا وقررت أن تعزل نفسها بالجونة بعيدًا عن الجميع لحين تماثلها الشفاء، ورغم أن سلمى لم تعلن رسميا عن إصابتها ولكنها أخبرت المقربين والمخالطين لها بالحذر والاطمئنان.



في سياق منفصل، عرض لسلمى أبو ضيف، مؤخرًا حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "الا أنا" الذي يعرض على قناة "دي إم سي".



سلسلة "إلا أنا" قصص مستوحاة من أحداث حقيقية، فكرة الكاتب يسرى الفخرانى، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات، وحكاية "لازم أعيش" من بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، ومن سيناريو وحوار نجلاء الحدينى وإخراج مريم أحمدى.

