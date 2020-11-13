ارتفاع عجز الميزانية الأمريكي إلى 284 مليار دولار في أكتوبر الماضي

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 06:27 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
رويترز
Advertisements

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الحكومة تبدأ السنة المالية 2021 بعجز في ميزانية أكتوبر قدره 284 مليار دولار، وهو رقم قياسي للشهر، إذ زاد بقوة الإنفاق المرتبط بفيروس كورونا مقارنة به قبل عام وانخفضت الإيرادات.

ويمثل ذلك ارتفاعا 111 %مقارنة مع عجز أكتوبر 2019 البالغ 134 مليار دولار وزيادة 61 %مقارنة مع الرقم القياسي السابق لأكتوبر البالغ 176 مليار دولار في 2009، خلال الأزمة المالية والركود.

ويأتي عقب عجز قياسي لعام كامل بلغ 3.132 تريليون دولار للسنة المالية 2020، التي انتهت في 30 سبتمبر ، ما يزيد بأكثر من ثلاثة أمثال العجز في السنة السابقة بسبب إنفاق الدعم المرتبط بكوفيد-19.

ويقول مسؤولون بالخزانة إن العجز في 2020 كبحه جزئيا انخفاض الإنفاق وإيرادات قوية في الأشهر الأولى من السنة المالية قبل أن تؤدي الجائحة لإغلاق أجزاء كبيرة من الاقتصاد في مارس .

وقال مارك جولدوين نائب أول لرئيس اللجنة من أجل ميزانية اتحادية مسؤولة إن العجز المالي في العام الجاري قد يصل إلى ما بين 1.5 تريليون وتريليوني دولار إذا لم يمرر الكونجرس المزيد من مشروعات قوانين الإنفاق المرتبطة بفيروس كورونا.

وقبل جائحة كوفيد-19، كانت الولايات المتحدة تمضي على مسار تسجيل عجز تريليون دولار في السنة المالية 2021 بسبب تخفيضات ضريبية دعمها الجمهوريون في 2017 أدت إلى تراجع الإيرادات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عجز الميزانية الأمريكي الموازنة الامريكية

أخبار تهمك

عاجل - إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

أمطار على هذه المناطق.. عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ حوالي 16 ساعة

إعادة اختبار كورونا لـ 3 لاعبين من مصر وتوجو

منذ أقل من ساعة

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

منذ حوالي 22 ساعة

الصفاقسي يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

منذ ساعة و نصف

مفاجأة موسيماني أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

خاص.. موسيماني يحسم موقفه من التعاقد مع الصفقة المنتظرة

منذ ساعة

الموت يفُجع محمد صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة مفاجئة.. الزمالك يقترب من ضم حاوي جديد

منذ حوالي 9 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 11 ساعة

هدف الأهلي والزمالك.. تطور مفاجئ في صفقة الجوكر

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. باتشيكو يخطط لطرد نجم الزمالك

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الأهلي يُحدد بديل صفقة "بيكهام"

منذ حوالي 7 ساعات

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن أحمد فتحي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يحسم 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ 33 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

منذ يوم

موضوعات متعلقة

77 مليار دولار.. عجز ميزانية الحكومة الأمريكية في يوليو

السعودية تتوقع زيادة الإنفاق 7% العام المقبل

ترامب يقدم ميزانية للكونجرس بعجز تريليوني

اتساع عجز الموازنة الأمريكية في عهد دونالد ترامب

عجز الميزانية الأمريكية يتضاعف في مايو

وزارة الخزانة الأميركية: ارتفاع عجز الميزانية الاتحادية إلى 399 مليار دولار

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:57 ص

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

عاجل - إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

05:03 م

الموت يفُجع محمد صبحي

01:25 م

الزمالك يحسم 3 صفقات من العيار الثقيل

06:00 م

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن أحمد فتحي

03:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض