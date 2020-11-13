رقم قياسي جديد في انتظار راموس

أصبح سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، قريبًا من أن يصبح أكثر لاعبي أوروبي مشاركة في المباريات الدولية، وذلك عندما يواجه المنتخب الإسباني نظيره السويسري في بطولة دوري الأمم الأوروبية غدًا السبت.







