رقم قياسي جديد في انتظار راموس

أصبح سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، قريبًا من أن يصبح أكثر لاعبي أوروبي مشاركة في المباريات الدولية، وذلك عندما يواجه المنتخب الإسباني نظيره السويسري في بطولة دوري الأمم الأوروبية غدًا السبت.
ويستعد قائد إسبانيا، الذي أصبح العام الماضي الأكثر مشاركة مع منتخب بلاده على الإطلاق، لخوض مباراته 177 التي ستجعله يتفوق على حارس مرمى إيطاليا السابق جيانلويجي بوفون باعتباره الأكثر مشاركة في القارة.
وسيتطلع راموس (34 عاماً) بعدها للتفوق على قائد مصر السابق أحمد حسن صاحب الرقم القياسي في المباريات الدولية في العالم برصيد 184 مباراة، حتى يصبح الأكثر مشاركة في العالم على الإطلاق.
وقال مدرب إسبانيا لويس إنريكي، بعد معادلة راموس لرقم بوفون، الذي خاض 176 مباراة دولية، يوم الأربعاء الماضي خلال التعادل 1-1 مع هولندا "أرقامه لا يحققها سوى اللاعبين البارزين.
"عدد المباريات التي خاضها تظهر أنه يختلف عن الأخرين. نحن جميعا نقدر انجازه لكن علينا مواصلة الاعتناء به حتى يتمكن من مواصلة اللعب معنا".
وخاض راموس مباراته الدولية الأولى في لقاء ودي أمام الصين في 2005، حينما كان لويس أراجونيس مدرباً لإسبانيا، وهو اللاعب الوحيد المتبقي في التشكيلة الحالية من الفريق الفائز بلقب أوروبا 2008 والذي أنهى 44 عاماً من انتظار إسبانيا للتتويج بلقب دولي.
وكان أيضاً ضمن الفريق الفائز بكأس العالم 2010 ودافع عن لقب أوروبا 2012 وتوج باللقب.
كما أنه ثامن هداف لإسبانيا على الإطلاق برصيد 23 هدفاً بفضل زيادة عدد أهدافه في العامين الماضيين، بعدما بات الخيار الأول لتنفيذ ركلات الترجيح بالفريق.
ولا يظهر راموس، الذي يشارك باستمرار مع ريال مدريد، أي علامات على التراجع، وقد صرح بأنه يرغب في قيادة إسبانيا في أولمبياد طوكيو العام المقبل وكذلك قيادة الفريق في بطولة أوروبا في يونيو (حزيران) المقبل.