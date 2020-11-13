السبت المقبل.. عرض الجزء الثانى من مسلسل "الآنسة فرح" لـ رانيا يوسف

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 07:07 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements

يحتفل صناع مسلسل "الآنسة فرح" الجزء الثانى بالعرض الخاص بحضور أبطاله والجمهور يوم السبت المقبل في سينما جالاكسي بكاير وفستيفال سيتي ومن المقرر انطلاق المسلسل في نفس اليوم عبر منصة شاهد الإلكترونية.

يذكر أن مسلسل "الآنسة فرح" الموسم الثاني وهو بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد الكيلاني، عارفة عبد الرسول، وإخراج أحمد الجندى.

مسلسل الآنسة فرح مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، وأسماء أبواليزيد، ومحمد كيلانى، وهبة عبد العزيز، وهدى مجد، وعارفة عبد الرسول، وجيلان علاء، ومريم الخشت، ومحمد عمروسى، وإخراج أحمد الجندى، واستكمل المخرج وائل فرج إخراج الموسم الثانى.

وتدور أحداث المسلسل حول فرح التى تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد وتعمل فى أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتحمل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبي الذى تم اقتباس أحداثه منه.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رانيا يوسف الآنسة فرح اسما ابو اليذيد

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

منذ يوم

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 12 ساعة

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

منذ يوم

خاص.. موسيماني يحسم موقفه من التعاقد مع الصفقة المنتظرة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

هدف الأهلي والزمالك.. تطور مفاجئ في صفقة الجوكر

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة مفاجئة.. الزمالك يقترب من ضم حاوي جديد

منذ حوالي 10 ساعة

أمطار على هذه المناطق.. عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ حوالي 17 ساعة

خسارة سيراميكا من الداخلية ودياً

منذ نصف ساعة

الموت يفُجع محمد صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة موسيماني أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

منذ أقل من ساعة

الزمالك يحسم 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يُحدد بديل صفقة "بيكهام"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 46 دقيقة

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

ننشر صفقات فاركو استعداداً لدوري القسم الثاني

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

بالحجاب.. چيلان علاء تغازل جمهورها في أحدث ظهور عبر إنستجرام

رانيا يوسف تروج لمسلسل "الآنسة فرح"

أسماء أبو اليزيد برفقة مريم الخشت وجيلان علاء من كواليس "الآنسة فرح"

أحمد مجدي يروج للجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"

شهد سامي تنضم لفريق عمل "الآنسة فرح"

عرض الموسم الثاني من مسلسل "الآنسة فرح" لرانيا يوسف نوفمبر المقبل

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:57 ص

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

تعرف على تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

07:00 م

الموت يفُجع محمد صبحي

01:25 م

عاجل - إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

05:03 م

الزمالك يحسم 3 صفقات من العيار الثقيل

06:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض