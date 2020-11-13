السبت المقبل.. عرض الجزء الثانى من مسلسل "الآنسة فرح" لـ رانيا يوسف

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يحتفل صناع مسلسل "الآنسة فرح" الجزء الثانى بالعرض الخاص بحضور أبطاله والجمهور يوم السبت المقبل في سينما جالاكسي بكاير وفستيفال سيتي ومن المقرر انطلاق المسلسل في نفس اليوم عبر منصة شاهد الإلكترونية.



يذكر أن مسلسل "الآنسة فرح" الموسم الثاني وهو بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد الكيلاني، عارفة عبد الرسول، وإخراج أحمد الجندى.



مسلسل الآنسة فرح مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، وأسماء أبواليزيد، ومحمد كيلانى، وهبة عبد العزيز، وهدى مجد، وعارفة عبد الرسول، وجيلان علاء، ومريم الخشت، ومحمد عمروسى، وإخراج أحمد الجندى، واستكمل المخرج وائل فرج إخراج الموسم الثانى.



وتدور أحداث المسلسل حول فرح التى تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد وتعمل فى أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتحمل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبي الذى تم اقتباس أحداثه منه.





