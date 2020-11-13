جمهورية شبين يتعادل مع الترسانة ودياً





وسبق للجمهورية الخسارة مؤخرا من فريق بني سويف بهدفين دون مقابل، استعداداً للموسم المقبل.

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، لقاء فريقا جمهورية شبين والترسانة، والذي أقيم اليوم الجمعة، على هامش معسكر الفريقان، المقام بالأسيوطي، استعداداً لدوري القسم الثاني.تقدم جمهورية شبين بهدف في الشوط الأول عن طريق اللاعب محمد خالد، وفي الشوط الثاني وقبل نهاية المباراة بدقيقة خطف الترسانة هدف التعادل عبر اللاعب أحمد عماد.