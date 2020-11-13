"القومي للبحوث" يشكف تفاصيل جديدة عن اللقاح المصري ضد كورونا



وأشار "معوض"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى ان اللقاح تم تجربته على المستوى المعملي والحيوانات وأثبت نجاحه، وهو لقاح مصري 100%، لافتا إلى أن اللقاح أنتج أجسام مناعية ومستمرة، منوها بأنهم أرسلوا الملف إلى هيئة الدواء وردوا عليهم بـ 18 سؤال، وقاموا بالرد عليهم، وفي انتظار التقييم.



وأضاف أن هيئة الدواء طلبت منهم اختبار يستغرق 58 يوم، وتم البدء في التجربة منذ أسبوع، مضيفا: "أمامنا شهرين ونرد عليهم بالنتائج ونحصل على الموافقة ونبدأ في المرحلة الأولى".



إقرأ أيضا..



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100760 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 214 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 110095 حالة من ضمنهم 100760 حالة تم شفاؤها، و6417 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



كشف الدكتور محمود معوض، نائب رئيس المركز القومي للبحوث، آخر مستجدات لقاح كورونا المصري ضد فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنهم توصلوا إلى إيجاد 4 لقاحات تم تسجيل واحد منهم على موقع منظمة الصحة العالمية، حيث أنهم يسيرون في نفس الخطوات التي تسير بها عملية إنتاج اللقاحات على مستوى العالم.