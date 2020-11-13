معسكر أسبوعين لسيراميكا كليوباترا في الإسماعيلية

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 06:23 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قرر هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تغيير مكان المعسكر المغلق للفريق، من الإسكندرية إلى محافظة الإسماعيلية وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية في عروس البحر الأبيض المتوسط.

وقرر المدير الفني أن ينطلق المعسكر صباح الأحد المقبل في أحد الفنادق الخاصة بمحافظة الإسماعيلية، ويستمر لمدة أسبوعين، على أن يتخلله بعض المباريات الودية، لزيادة حالة الانسجام بين كافة عناصر الفريق، والارتفاع بمعدل اللياقة البدنية للاعبين.

وكان فريق سيراميكا كليوباترا بدأ سلسلة مبارياته الودية في القاهرة، وقرر المدير الفني الخروج باللاعبين خارج العاصمة، واختار الإسماعيلية لتستضيف المعسكر المغلق، خوفا من تقلبات الطقس في الإسكندرية.

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