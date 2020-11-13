شيخ الأزهر يعزي ملك البحرين في وفاة رئيس الوزراء

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 06:18 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements
أجرى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالا هاتفيا، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا، بصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، لتعزية جلالته في وفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وخلال الاتصال، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن صادق تعازيه وخالص مواساته في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله، مبتهلا إلى الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله قيادة البحرين وشعبها وذوي الفقيد الصبر والسلوان.

من جانبه، قدم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الشكر لفضيلة الإمام الأكبر على هذا الشعور النبيل، داعيا لفضيلته بدوام الصحة وراحة البال، وأن يديمه الله زخرا للإسلام والمسلمين.

أخبار تهمك

أمطار على هذه المناطق.. عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ حوالي 16 ساعة

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن أحمد فتحي

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة مفاجئة.. الزمالك يقترب من ضم حاوي جديد

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يحسم 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ 34 دقيقة

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

منذ حوالي 22 ساعة

هدف الأهلي والزمالك.. تطور مفاجئ في صفقة الجوكر

منذ حوالي 10 ساعة

الموت يفُجع محمد صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. موسيماني يحسم موقفه من التعاقد مع الصفقة المنتظرة

منذ ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

منذ يوم

إعادة اختبار كورونا لـ 3 لاعبين من مصر وتوجو

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. باتشيكو يخطط لطرد نجم الزمالك

منذ ساعتين و 54 دقيقة

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 11 ساعة

الصفاقسي يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

منذ ساعة و نصف

مفاجأة موسيماني أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

الأهلي يُحدد بديل صفقة "بيكهام"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:57 ص

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

عاجل - إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

05:03 م

الموت يفُجع محمد صبحي

01:25 م

الزمالك يحسم 3 صفقات من العيار الثقيل

06:00 م

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن أحمد فتحي

03:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض