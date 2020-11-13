وزير المالية السعودي: رؤية 2030 تحرص على تنويع اقتصاد المملكة

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 06:10 م
محمد الجدعان
محمد الجدعان
وكالات
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قال وزير المالية محمد الجدعان اليوم أن رؤية المملكة 2030 تمثل مرحلة تحول رئيسة للاقتصاد السعودي، وانطلاقة نحو المستقبل، حيث قامت الحكومة خلال السنوات الماضية بإصلاحات هيكلية واقتصادية ومالية، ومبادرات لتنويع القاعدة الاقتصادية.

وقال الجدعان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: حديث ولي العهد يؤكد الخطوات الكبيرة التي خطتها المملكة خلال السنوات القليلة الماضية في سبيل الإصلاح الاقتصادي وفق رؤية المملكة 2030 التي تُعد المحرك الأساس في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى مستقبل مشرق للمملكة.

وذكر الوزير أن القطاع المالي يحظى بدعم كبير من قيادة المملكة، حيث يساهم في تعزيز ودعم الاقتصاد؛ والمرونة التي تتمتع بها السياسة المالية العامة نتيجة هذه الاصلاحات مكنت الحكومة من اتخاذ التدابير والإجراءات في مواجهة الصدمات الطارئة بمستوى عال من الكفاءة.

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