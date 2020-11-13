نجم الزمالك يشارك مع منتخب الشباب

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 06:16 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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شارك أحمد عيد ظهير أيمن فريق الكرة بنادي الزمالك اليوم الجمعة، في مران منتخب الشباب، تحت 20 عاما، بقيادة ربيع ياسين. 

وحصل المنتخب على راحة، أمس، الخميس واستأنف تدريباته، اليوم، الجمعة، على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، ومن المقرر أن يخوض منتخب شباب الفراعنة مباراة ودية أمام نجوم المستقبل عصر الاثنين على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.

ويدخل 27 لاعبا بقائمة شباب الفراعنة، معسكرا مغلقا، بداية من اليوم، استعدادا لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا المقرر إقامتها بتونس في الفترة من 15 الي 27 ديسمبر، بمشاركة المغرب والجزائر وتونس وليبيا، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا.

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