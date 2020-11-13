لاعب البلدية ينضم لنادي Z رسميا

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 06:15 م
بوابة الفجر
أحمد كمون
Advertisements
حصل نادي Z على توقيع اللاعب حسام زين لاعب فريق بلدية المحلة، لتدعيم صفوفه، استعداداً لدوري القسم الثاني.

وقام اللاعب حسام زين بالتوقيع لفريقه الجديد في صفقة انتقال حر وذلك عن طريق محمد سلامة وكيل اللاعبين، وذلك لمدة ثلاثة مواسم قادمة .

وتم التعاقد مع اللاعب بناء علي رغبة اسامه نبيه المدير الفني لـ "زاد" والذي أكد علي ضرورة ضمه لصفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل بعد تألقه مع البلدية الموسم الماضي .

أخبار تهمك

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 11 ساعة

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

منذ حوالي 22 ساعة

هدف الأهلي والزمالك.. تطور مفاجئ في صفقة الجوكر

منذ حوالي 10 ساعة

خاص.. موسيماني يحسم موقفه من التعاقد مع الصفقة المنتظرة

منذ ساعة

مفاجأة موسيماني أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

الأهلي يُحدد بديل صفقة "بيكهام"

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة مفاجئة.. الزمالك يقترب من ضم حاوي جديد

منذ حوالي 9 ساعات

الموت يفُجع محمد صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار على هذه المناطق.. عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ حوالي 16 ساعة

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن أحمد فتحي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. باتشيكو يخطط لطرد نجم الزمالك

منذ ساعتين و 54 دقيقة

إعادة اختبار كورونا لـ 3 لاعبين من مصر وتوجو

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

منذ يوم

الصفاقسي يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

منذ ساعة و نصف

الزمالك يحسم 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ 33 دقيقة

عاجل - إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:57 ص

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

عاجل - إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

05:03 م

الموت يفُجع محمد صبحي

01:25 م

الزمالك يحسم 3 صفقات من العيار الثقيل

06:00 م

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن أحمد فتحي

03:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض