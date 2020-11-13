لاعب البلدية ينضم لنادي Z رسميا





وقام اللاعب حسام زين بالتوقيع لفريقه الجديد في صفقة انتقال حر وذلك عن طريق محمد سلامة وكيل اللاعبين، وذلك لمدة ثلاثة مواسم قادمة .



وتم التعاقد مع اللاعب بناء علي رغبة اسامه نبيه المدير الفني لـ "زاد" والذي أكد علي ضرورة ضمه لصفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل بعد تألقه مع البلدية الموسم الماضي .

حصل نادي Z على توقيع اللاعب حسام زين لاعب فريق بلدية المحلة، لتدعيم صفوفه، استعداداً لدوري القسم الثاني.