لاعب البلدية ينضم لنادي Z رسميا
الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 06:15 م
أحمد كمون
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حصل نادي Z على توقيع اللاعب حسام زين لاعب فريق بلدية المحلة، لتدعيم صفوفه، استعداداً لدوري القسم الثاني.
وقام اللاعب حسام زين بالتوقيع لفريقه الجديد في صفقة انتقال حر وذلك عن طريق محمد سلامة وكيل اللاعبين، وذلك لمدة ثلاثة مواسم قادمة .
وتم التعاقد مع اللاعب بناء علي رغبة اسامه نبيه المدير الفني لـ "زاد" والذي أكد علي ضرورة ضمه لصفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل بعد تألقه مع البلدية الموسم الماضي .
وتم التعاقد مع اللاعب بناء علي رغبة اسامه نبيه المدير الفني لـ "زاد" والذي أكد علي ضرورة ضمه لصفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل بعد تألقه مع البلدية الموسم الماضي .