محافظ اسوان يتفقد مواقع خدمة ومشروعات جارية بالمحاميد بإدفو

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 06:15 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة مفاجئة لبعض المواقع الخدمية بمركزى إدفو وكوم أمبو حيث تفقد المحافظ المركز الطبى بقرية المحاميد والمقام على مساحة 1200 م2 وذلك في إستجابة منه لمطالب أهالى القرية.

حيث يجرى حاليًا تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد والإنشاء الجزئى به ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل وذلك بتكلفة 22 مليون جنيه، ويضم المركز الطبى 4 أدوار تشمل عيادات خارجية ومعامل وتحاليل وأشعة ووحدة الغسيل الكلوى والتى تشمل 4 ماكينات، بالإضافة إلى سكن للأطباء والتمريض،


ووجه محافظ أسوان المسئولين إلى عرض الموقف التنفيذى والإضافات المطلوبة بناءًا على مطالب أهالى القرية، ثم توجه اللواء أشرف عطية إلى موقع مشروع الصرف الصحى بقرية المحاميد والذى بلغت تكلفته 40 مليون جنيه بطاقة إستيعابية 3 ألاف م3يوم حيث


أعطى توجيهاته لرئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بتفقد المشروع ميدانيًا والإسراع في معدلات تنفيذ الوصلات المنزلية، فيما تم الإنتهاء بالكامل من مكوناته والتى تضم إنشاء محطة الرفع ومحطة المعالجة وشبكات الإنحدار وخطوط الطرد بالمشروع، مكلفًا مدير عام الشباب والرياضة بإعداد تصور متكامل لتطوير مركز شباب المحاميد وعرضه على المحافظ لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ أعمال التطوير به،


وأختتم أشرف عطية جولته بزيارة قرية سلوا بحرى التابعة لمركز كوم أمبو حيث أدى صلاة العصر بمسجد السيد سعيد، ثم قام بعقد لقاء جماهيرى مع المواطنين وحرص فيه على الإستماع لمطالبهم ومشاكلهم وإحتياجاتهم الملحة والتى تمثلت في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، بالإضافة إلى مشكلة الخراجات التابعة لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة والمتعلقة بإرتفاع أسعار وفوائد أراضى المساكن القديمة المطلوب تقنينها بالقرية،


وقد وجه محافظ أسوان المسئولين بمتابعة كافة المشاكل والمطالب التى عرضها الأهالى وإيجاد الحلول العاجلة لها بما يساهم في تخفيف أى أعباء عن كاهلهم.
محافظ اسوان يتفقد مواقع خدمة ومشروعات جارية بالمحاميد بإدفو
محافظ اسوان يتفقد مواقع خدمة ومشروعات جارية بالمحاميد بإدفو
محافظ اسوان يتفقد مواقع خدمة ومشروعات جارية بالمحاميد بإدفو
محافظ اسوان يتفقد مواقع خدمة ومشروعات جارية بالمحاميد بإدفو
محافظ اسوان يتفقد مواقع خدمة ومشروعات جارية بالمحاميد بإدفو
محافظ اسوان يتفقد مواقع خدمة ومشروعات جارية بالمحاميد بإدفو
محافظ اسوان يتفقد مواقع خدمة ومشروعات جارية بالمحاميد بإدفو
محافظ اسوان يتفقد مواقع خدمة ومشروعات جارية بالمحاميد بإدفو

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