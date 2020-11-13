محافظ أسوان يفتتح مسجدين في إدفو (صور)

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وسط حضور مئات المصلين والمواطنين، أفتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مسجدى عمرو بن العاص والعتيق بمركز إدفو من ضمن 12 مسجد تم إفتتاحهم خلال الفترة الحالية حيث يقع مسجد عمرو بن العاص بقرية العقيبة على مساحة 200 م2 وتم تنفيذه على نفقة وزارة الأوقاف بتكلفة 2 مليون جنيه.



كما قام المحافظ بإفتتاح مسجد العتيق بقرية الخوى بالحجز بحرى على مساحة 280 م2 والذى تم تنفيذه بالجهود الذاتية بتكلفة 2 مليون جنيه، بالإضافة إلى قيام الوزارة بأعمال فرش المسجدين وعقب الإفتتاح.



قام اللواء أشرف عطية بأداء صلاة الجمعة بمسجد العتيق حيث ألقى الخطبة الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان والتى كانت بعنوان " أدب الحوار والتعبير عن الرأى " أكد فيها على أنه لابد من ترسيخ أسس التسامح والسلام الإنساني بين الناس جميعا وإحلال لغة الحوار مكان لغة الاقتتال.



وفي كلمته عقب صلاة الجمعه أكد اللواء أشرف عطيه على حرصه بزيارة القرى والمناطق النائية ضمن االأفتتاحات المتتالية لبيوت الله من خلال وزارة الأوقاف للوقوف على المطالب الجماهيرية ومتابعة المشروعات الجارية من قرب، لافتًا إلى أنه لامكان بيننا لأي متقاعس أو فاسد وخاصة في ظل الخطوات السريعة للقيادة السياسية والحكومة لتنفيذ مشروعات بمختلف المجالات والقطاعات لتحسين معيشة المواطن البسيط.