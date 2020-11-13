نمو أعداد الحاويات المناولة في الموانئ السعودية خلال أكتوبر بنسبة 10.4 %

حققت الموانئ السعودية، التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ" خلال شهر أكتوبر لعام 2020، ارتفاعا لافتا في أعداد الحاويات المناولة، بواقع أكثر من 625 ألف حاوية قياسية، بنسبة زيادة بلغت 10.42 في المائة، فيما بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة 25 مليون طن، والقادمة عبر 987 سفينة.



ووفقا للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد حققت الموانئ السعودية خلال الشهر الماضي ارتفاعا آخر في إجمالي المواد الغذائية بواقع 2,5 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 10.43 %ة، فيما بلغ أعداد السيارات الواردة أكثر من 63 ألف سيارة، وبلغ عدد المواشي أكثر من 174 ألف رأس من الماشية الحية.

وتأتي هذه الزيادة المستمرة والنمو المتصاعد، التي تسجلها موانئ المملكة، في ظل الشراكات الاستراتيجية للهيئة العامة للموانئ مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، ما أسهم عن إطلاقها أربعة خطوط ملاحية عابرة للقارات هذا العام لتعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.



وجاءت الزيادة نتيجة لتوقيع وبدء تشغيل عقود الإسناد والتشغيل هذا العام في محطات الحاويات بميناءي جدة الإسلامي والملك عبدالعزيز في مدينة بالدمام، بهدف رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين، إضافة إلى تطوير الأرصفة، ورفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي، ما يلبي متطلبات التنمية والاقتصاد الوطني وسلاسل الإمداد العالمي.