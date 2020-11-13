أوباميانج يرد على توني كروس

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 05:59 م
اوباميانج
اوباميانج
وكالات
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علق بيير إيميريك أوباميانج نجم أرسنال الإنجليزي على تصريحات توني كروس لاعب ريال مدريد بشأن احتفاله بالأهداف.

وقال كروس في تصريحات سابقة بأن أوباميانج لا يعد مثالا جيدا، بسبب ارتدائه قناعا مستوحى من فيلم "النمر الأسود"، وذلك عقب تسجيله هدفا في شباك رين الفرنسي في مارس 2019، ضمن مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" عن كروس قوله: "في إحدى المرات، احتفل أوباميانج بإخراج قناع، هنا انتهى الأمر بالنسبة لي، لا أرى أن ذلك نموذجا جيدا".

ورد أوباميانج، عبر حسابه على "تويتر" بإرفاق صورة له تم رسمها من قبل تلميذ طلب منه رسم صورة عن السعادة، وعلق عليها الجابوني: "هل لدى توني كروس أطفال، فقط للتذكرة، قمت بذلك في الكثير من المرات من أجل ابني، وسأفعلها مرة أخرى".

ويملك أوباميانج سجلا حافلا في هذا النطاق، بعدما ارتدى العديد من الأقنعة المختلفة أثناء تواجده رفقة بوروسيا دورتموند.

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