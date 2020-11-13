الشرقية للدخان يضم حارس النصر بالقسم الثاني
الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 06:02 م
أحمد كمون
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حصل فريق الشرقية للدخان على توقيع الحارس عصام سعد في إطار دعم صفوف الفريق الكروي الأول بقيادة علاء ابراهيم استعدادا للموسم الجديد بالدوري القسم الثاني .
وقام عصام سعد بالتوقيع عقود انضمامه الشرقية للدخان قادما من صفوف النصر في صفقة انتقال حر لمدة موسمين .
وبدأ سعد مشواره مع فريق السنبلاوين ثم انتقل لنادي المنصورة لمدة 7 سنوات ثم الي اتحاد الشرطه قبل أن ينضم لاسوان لمدة موسم ثم انضم لبلدية المحلة لمدة موسمين ونصف ثم لعب لصفوف النصر في شهر ناير الماضي.
وقام عصام سعد بالتوقيع عقود انضمامه الشرقية للدخان قادما من صفوف النصر في صفقة انتقال حر لمدة موسمين .
وبدأ سعد مشواره مع فريق السنبلاوين ثم انتقل لنادي المنصورة لمدة 7 سنوات ثم الي اتحاد الشرطه قبل أن ينضم لاسوان لمدة موسم ثم انضم لبلدية المحلة لمدة موسمين ونصف ثم لعب لصفوف النصر في شهر ناير الماضي.