الشرقية للدخان يضم حارس النصر بالقسم الثاني

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 06:02 م
بوابة الفجر
أحمد كمون
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حصل فريق الشرقية للدخان على توقيع الحارس عصام سعد في إطار دعم صفوف الفريق الكروي الأول بقيادة علاء ابراهيم استعدادا للموسم الجديد بالدوري القسم الثاني .

وقام عصام سعد بالتوقيع عقود انضمامه الشرقية للدخان قادما من صفوف النصر في صفقة انتقال حر لمدة موسمين .

وبدأ سعد مشواره مع فريق السنبلاوين ثم انتقل لنادي المنصورة لمدة 7 سنوات ثم الي اتحاد الشرطه قبل أن ينضم لاسوان لمدة موسم ثم انضم لبلدية المحلة لمدة موسمين ونصف ثم لعب لصفوف النصر في شهر ناير الماضي.

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