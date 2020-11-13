جمهورية شبين يحصل على توقيع لاعب وسط أبو قير لموسمين

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 05:58 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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يستعد فريق جمهورية شبين، لخوض مباريات الموسم المقبل من دوري القسم الثاني (2020-2021) والذي سينطلق يوم الأربعاء 25 نوفمبر الحالي.

وحصل فريق جمهورية شبين على توقيع اللاعب مؤمن بدوي لاعب وسط مهاجم فريق أبو قير للأسمدة، في صفقة إنتقال حر لمدة موسمين.

وسبق للاعب الإنضمام لأندية سيراميكا، ونجوم المستقبل، وجمهورية شبين، وأبو قير للأسمدة، قبل العودة مجدداً للجمهورية.

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