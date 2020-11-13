تحويل الكابلات الكهربائية الهوائية إلي "أرضية" ببلطيم

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 05:48 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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قال اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ، أنه سيتم تحويل كابلات الضغط العالى والجهد المتوسط الهوائى لكوابل أرضية لإدارة مرور بلطيم، للقضاء على المشاكل الناتجة عنه وخاصة الانقطاعات، وذلك بالتنسيق الكامل بين هندسة كهرباء بلطيم ومجلس المدينة بحضور مسئول التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

من جهة أخري، فقد أكد السنوسى استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية والخدمية، والطرق والشوارع العامة والفرعية وأماكن التجمعات، وسوق الجملة والقطاعى ومواقف السيارات، ضمن حملات تطهير مكبرة شنها مجلس مدينة بلطيم، بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد.

وشدد رئيس مركز ومدينة بلطيم، على ضرورة تكثيف إستمرار العمل برفع القمامة من نقاط التجميع الوسيطة من الشوارع العامة والفرعية والميادين ومحيط المدارس ودور العبادة، وكذا صناديق جمع القمامة ونقلها إلى المقلب الرئيس والتخلص منها، حفاظًا على صحة العامة وسلامة المواطنين، وذلك بواسطة عمال النظافة ومعدات الوحدات المحلية تحت، إشراف رؤساء القرى، فضلًا عن رفع المخلفات والأتربة بقرى الساحل القبلى.

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