السيسي يتابع سير الأعمال التنفيذية بمحافظتي القاهرة والجيزة

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قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، ان الرئيس تفقد اليوم الجمعة، سير الاعمال التنفيذية للمخطط الشامل لاعادة تاهيل وتنمية منطقة المتحف المصري الكبير بمحافظة الجيزة وتحقيق الربط مع هضبة الاهرامات، وكذلك توسعة طريق الواحات وتطوير تقاطعاته مع المحاور الرئيسية الاخري.



كما تفقد سيادته محور روض الفرج مرورا بمحور تحيا مصر الذي يربط غرب القاهرة بشرقها، واطلع السيد الرئيس ايضًا علي اعمال تطوير محور المطرية الجديد الذي يبدأ من ميدان ابن الحكم ليربط بين أحياء شرق القاهرة وسائر محافظات القاهرة الكبرى.



كما تفقد السيد الرئيس كذلك محور الشهيد بشرق العاصمة وميدان محمد زكي، وكذلك الطرق والكباري بكل من منطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة



وقد توقف السيد الرئيس للحديث مع المسؤولين والعاملين بتلك المواقع لمتابعة الموقف التنفيذي لسير الاعمال الانشائية مؤكدا علي دقة الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من تلك المشروعات الهادفة الي تطوير المحاور المرورية لتكون بمثابة شرايين جديدة لتسهيل التنقل والحركة بين القاهرة والمحافظات الأخرى وداخل احياء القاهرة ذاتها.



كما شدد سيادته علي الالتزام باجراءات الوقاية من فيروس كورونا خاصة مع بداية دخول فصل الشتاء وبدء الموجة الثانية من انتشار الفيروس وذلك حفاظا علي سلامة كافة العاملين بالمواقع الانشائية المختلفة.