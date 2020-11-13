لهذا السبب.. حمو بيكا مطلوب على "تويتر"
الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 06:21 م
مصطفى فكيه
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تصدر اسم مطرب المهرجانات حمو بيكا، تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" وذلك بعد قراراهم في طرح كليب "انتى معلمة" بدون الراقصة "لوردينا.
في سياق منفصل، قال حمو بيكا مطرب المهرجانات تعليقًا على فيديو الاعتذار الذي بثه اليوم قائلًا: "ماعملتش الفيديو ده عشان القضية أو الحكم لو مكتوبلي حاجة هشوفها بس كان لازم أعتذر للفنان الكبير هاني شاكر لاني مكنتش قاصد أعمل أي مشكلة وأنا طول عمري بحب الناس والناس بتحبني ومش عاوز حد ياخد فكرة وحشة عني".
وتابع "بيكا" في مداخلة هاتفية مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذمذاع على شاشة "ON" قائلًا: "لو مكتوبلي أتحبس أتحبس ولو هاخد براءة برضه هاخد براءة اللي كاتبه ربنا هيكون بس كان لازم أتأسف وأعتذر لأستاذ هاني شاكر ولأعضاء مجلس نقابة الموسيقيين لأنه زي أبويا وماينفعش أقف قدام أبويا وأزعق".
وردًا على سؤال الاعلامية لميس الحديدي إشمعنا دلوقتي ياحموا ليه مش من زمان؟ عقب بيكا في مداخلة هاتفية مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" قائلًا "أنا اعتذرت كتير في كافة المنصات طلعت في كل البرامج واعتذرت وكل فترة كنت بجدد الاعتذار.. بس كنت خايف أروح النقابة تحصل معايا مشكلة هناك ولما لقيت ماحدش كلمني ولا اعترضني عملت الفيديو واعتذرت فيه وأخدت بعضي وبعدها ونزلت ماشفتش حتى حد".
في سياق منفصل، قال حمو بيكا مطرب المهرجانات تعليقًا على فيديو الاعتذار الذي بثه اليوم قائلًا: "ماعملتش الفيديو ده عشان القضية أو الحكم لو مكتوبلي حاجة هشوفها بس كان لازم أعتذر للفنان الكبير هاني شاكر لاني مكنتش قاصد أعمل أي مشكلة وأنا طول عمري بحب الناس والناس بتحبني ومش عاوز حد ياخد فكرة وحشة عني".
وتابع "بيكا" في مداخلة هاتفية مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذمذاع على شاشة "ON" قائلًا: "لو مكتوبلي أتحبس أتحبس ولو هاخد براءة برضه هاخد براءة اللي كاتبه ربنا هيكون بس كان لازم أتأسف وأعتذر لأستاذ هاني شاكر ولأعضاء مجلس نقابة الموسيقيين لأنه زي أبويا وماينفعش أقف قدام أبويا وأزعق".
وردًا على سؤال الاعلامية لميس الحديدي إشمعنا دلوقتي ياحموا ليه مش من زمان؟ عقب بيكا في مداخلة هاتفية مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" قائلًا "أنا اعتذرت كتير في كافة المنصات طلعت في كل البرامج واعتذرت وكل فترة كنت بجدد الاعتذار.. بس كنت خايف أروح النقابة تحصل معايا مشكلة هناك ولما لقيت ماحدش كلمني ولا اعترضني عملت الفيديو واعتذرت فيه وأخدت بعضي وبعدها ونزلت ماشفتش حتى حد".
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