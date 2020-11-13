لهذا السبب.. حمو بيكا مطلوب على "تويتر"

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 06:21 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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تصدر اسم مطرب المهرجانات حمو بيكا، تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" وذلك بعد قراراهم في طرح كليب "انتى معلمة" بدون الراقصة "لوردينا.

في سياق منفصل، قال حمو بيكا مطرب المهرجانات تعليقًا على فيديو الاعتذار الذي بثه اليوم قائلًا: "ماعملتش الفيديو ده عشان القضية أو الحكم لو مكتوبلي حاجة هشوفها بس كان لازم أعتذر للفنان الكبير هاني شاكر لاني مكنتش قاصد أعمل أي مشكلة وأنا طول عمري بحب الناس والناس بتحبني ومش عاوز حد ياخد فكرة وحشة عني".

وتابع "بيكا" في مداخلة هاتفية مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذمذاع على شاشة "ON" قائلًا: "لو مكتوبلي أتحبس أتحبس ولو هاخد براءة برضه هاخد براءة اللي كاتبه ربنا هيكون بس كان لازم أتأسف وأعتذر لأستاذ هاني شاكر ولأعضاء مجلس نقابة الموسيقيين لأنه زي أبويا وماينفعش أقف قدام أبويا وأزعق".

وردًا على سؤال الاعلامية لميس الحديدي إشمعنا دلوقتي ياحموا ليه مش من زمان؟ عقب بيكا في مداخلة هاتفية مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" قائلًا "أنا اعتذرت كتير في كافة المنصات طلعت في كل البرامج واعتذرت وكل فترة كنت بجدد الاعتذار.. بس كنت خايف أروح النقابة تحصل معايا مشكلة هناك ولما لقيت ماحدش كلمني ولا اعترضني عملت الفيديو واعتذرت فيه وأخدت بعضي وبعدها ونزلت ماشفتش حتى حد".
لهذا السبب.. حمو بيكا مطلوب على "تويتر"
لهذا السبب.. حمو بيكا مطلوب على "تويتر"
لهذا السبب.. حمو بيكا مطلوب على "تويتر"
لهذا السبب.. حمو بيكا مطلوب على "تويتر"

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