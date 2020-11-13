محمد بن زايد ورئيس وزراء إيطاليا يبحثان جهود مكافحة فيروس كورونا

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 05:32 م
بوابة الفجر
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بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، هاتفياً، مع جوزيبي كونتي رئيس وزراء جمهورية إيطاليا، سبل تعزيز التعاون بين البلدين. 

وتطرق الاتصال، إلى مشاركة البلدين في قمة " مجموعة العشرين " التي ترأسها المملكة العربية السعودية والتوافق المشتركة حول العديد من القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وتناول الجانبان تطورات جائحة " كورونا " وتداعياتها على المستويات الإنسانية والاقتصادية، والجهود المبذولة في تصنيع اللقاحات وتبادل الخبرات وأهمية التنسيق والتعاون الدولي لضمان توفيرها على نطاق واسع.


 
كما بحث الجانبان، آخر تطورات القضايا والملفات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حولها .

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