إطلاق مبادرة "20 دقيقة تنقذ الحياة" للحث علي التبرع بالدم في كفر الشيخ

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 05:38 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
Advertisements

أطلقت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، مبادرة «20 دقيقة تنقذ الحياة»، وذلك للتبرع بالدم، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الشئون الصحية بكفر الشيخ، وإشراف الدكتورة سماح جاد، مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية.

وأكدت الدكتورة غادة عاشور، مدير إدارة بنوك الدم بكفر الشيخ، إن المبادرة تأتي بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات ودور العبادة، مشيرة إلي أن المبادرة جري تدشينها نتيجة الوضع الحالي الذي تشهده مصر في مواجهة فيروس كورونا، وعزوف المتبرعين علي التبرع بالدم، خوفًا من انتقال العدوي، ما أدي إلي التسبب في وجود نقص بكميات الدم داخل بنوك الدم.

وأوضحت مديرة إدارة بنوك الدم، أنه قد تم التنسيق مع بنوك الدم علي مستوي مراكز المحافظة، للبدء في اقامة المبادرات سواء داخل بنوك الدم أو خارجها، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتدابير الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا.

وأضافت عاشور، إنه جري تنفيذ المبادرة اليوم في بنك الدم بمستشفي دسوق، بالتعاون مع فريق ألوان، ولاقت إقبال كبير من الشباب للتبرع بالدم، معربين عن استعدادهم للتبرع وتقديم كل المساعدة تجاه كل محتاج لقطرة دم في ظل الظروف الاستثنائية الخاصة بمواجهة ومحاصرة فيروس كورونا.

أخبار تهمك

عاجل - إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ ساعة و 13 دقيقة

الزمالك يحسم 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ ربع ساعة

صفقة مفاجئة.. الزمالك يقترب من ضم حاوي جديد

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يُحدد بديل صفقة "بيكهام"

منذ حوالي 7 ساعات

الصفاقسي يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

إعادة اختبار كورونا لـ 3 لاعبين من مصر وتوجو

منذ 37 دقيقة

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

منذ يوم

مفاجأة موسيماني أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

خاص.. موسيماني يحسم موقفه من التعاقد مع الصفقة المنتظرة

منذ ساعة الا ربع

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 10 ساعة

الموت يفُجع محمد صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن أحمد فتحي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

مفاجأة.. باتشيكو يخطط لطرد نجم الزمالك

منذ ساعتين و 37 دقيقة

هدف الأهلي والزمالك.. تطور مفاجئ في صفقة الجوكر

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:03 م

عاجل - إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

07:57 ص

الموت يفُجع محمد صبحي

01:25 م

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن أحمد فتحي

03:28 م

خاص.. موسيماني يحسم موقفه من التعاقد مع الصفقة المنتظرة

05:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض