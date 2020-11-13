إطلاق مبادرة "20 دقيقة تنقذ الحياة" للحث علي التبرع بالدم في كفر الشيخ

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أطلقت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، مبادرة «20 دقيقة تنقذ الحياة»، وذلك للتبرع بالدم، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الشئون الصحية بكفر الشيخ، وإشراف الدكتورة سماح جاد، مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية.



وأكدت الدكتورة غادة عاشور، مدير إدارة بنوك الدم بكفر الشيخ، إن المبادرة تأتي بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات ودور العبادة، مشيرة إلي أن المبادرة جري تدشينها نتيجة الوضع الحالي الذي تشهده مصر في مواجهة فيروس كورونا، وعزوف المتبرعين علي التبرع بالدم، خوفًا من انتقال العدوي، ما أدي إلي التسبب في وجود نقص بكميات الدم داخل بنوك الدم.



وأوضحت مديرة إدارة بنوك الدم، أنه قد تم التنسيق مع بنوك الدم علي مستوي مراكز المحافظة، للبدء في اقامة المبادرات سواء داخل بنوك الدم أو خارجها، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتدابير الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا.



وأضافت عاشور، إنه جري تنفيذ المبادرة اليوم في بنك الدم بمستشفي دسوق، بالتعاون مع فريق ألوان، ولاقت إقبال كبير من الشباب للتبرع بالدم، معربين عن استعدادهم للتبرع وتقديم كل المساعدة تجاه كل محتاج لقطرة دم في ظل الظروف الاستثنائية الخاصة بمواجهة ومحاصرة فيروس كورونا.