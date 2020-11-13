وائل حسين يطلق كليب "تاني راجعين" بمشاركة نجوم الأهلي والزمالك

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 05:32 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أطلق الفنان الشاب ولاعب كرة القدم السابق كليب "تاني راجعين" علي قناته الخاصة علي "يوتيوب" والذي يشارك فيه عدد من مشاهير كرة القدم من نجوم النادي الاهلي ونادي الزمالك.

ويشارك في " تاني راجعين" نجما الأهلي هشام حنفى ومحمد فاروق بصحبة نجما الزمالك جمال حمزه كريم شحاته يجمعهم المطرب وائل حسين.

تدور فكرة الكليب عن تلاقى أصدقاء الطفولة مرة أخرى بعد غياب فرضته عليهم طبيعة الأيام والمشاغل الحياتية ووضع فكرة الكليب وإعدادها كابتن وليد صلاح الدين لنبذ التعصب الكروي بين أفراد وجمهور قطبى الرياضة المصرية. 

 "تانى راجعين" ل وائل حسين كلمات سعد جوده ولحن مصطفى باجيو وتوزيع عصمت وجيه واخراج ومونتاج ايهاب جوهر وتم تصوير مشاهده داخل زد بارك بالشيخ زايد.

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