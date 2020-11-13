سامي شمسي يحصد مليون مشاهدة بأحدث أغانيه "يا حبيبي" في أسبوع

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 06:02 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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تخطت أغنية ياحبيبي للمطرب السورى سامى شمسى حاجز المليون مشاهدة وذلك في الأسبوع الأول من طرحها علي جميع المنصات الالكترونية.

وتصدرت الأغنية الترند فى لبنان على منصة أنغامي ولاقت نجاحا كبيرا.

وتقول كلماتها: يا حبيبى يا غرامى يا سكوتى يا كلامى كل شى فى عم يشتقلك أنا ليليه عم حن لك لو تعرفوا شو صار صاير ليلى نهار والغيره بقلبى نار تولع تولع.

يذكر أن الأغنيه مزيج ما بين اللون اللبنانى واللون المصرى الشعبى والكليب من إخراج سليم سموح وكلمات رياض عليا ونادر قطان ، الحان محمد ميرغنى ، توزيع عمر صباغ والجدير بالذكر إن سامى شمسى قد طرح له أغنيتين من قبل بعنوان سر العشق وغريب وضايع.

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