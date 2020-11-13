الصفاقسي يُعلن إقالة فوزي البنزرتي

أعلن نادي الصفاقسي التونسي، إقالة فوزي البنزرتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، غيابه المتكرر عن حضور تدريبات الفريق استعدادًا للموسم الجديد.





وأوضحت تقارير إخبارية تونسية، أن قرار الإقالة جاء بعد غياب البنزرتي عن تدريب الفريق خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب عدم إخفائه إجراء اتصالات بإدارة فريقي الوداد والرجاء المغربيين وكذلك النجم الساحلي التونسي، مضيفة أن هناك أربعة أسماء مرشحة لخلافة فوزي البنزرتي في تدريب الصفاقسي وهم حسب الترتيب بارتران مارشان وغازي الغرايري وحمادي الدو وعمار السويح.





وتشير التكهنات إلى اقتراب فوزي البنزرتي من الانتقال لتدريب الوداد المغربي.



