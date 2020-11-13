عاجل .. تركيا توقع عقوبات جديدة على شركة جوجل العالمية

كشفت هيئة المنافسة التركية أنها غرمت شركة جوجل العالمية جوجل196.7 مليون ليرة (26 مليون دولار) نتيجة تحقيق.

ولم يسبق لأي دولة حول العالم توجيه اتهامات لشركة جوجل، ولكن تركيا تحاول التضيق على الموقع ضمن حملات تستهدف حرية الصحفين واستخدام مواقع التواصل الإجتماعي والتقيد على المحتوي الذي ينشر عليها.

ولم يجر الكشف عن مزيد من التفاصيل. وكانت الهيئة قد غرمت جوجل في فبراير شباط 98 مليون ليرة بدعوى إساءة استغلال وضعها المسيطر على السوق.



