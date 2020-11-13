السفارة المصرية في جوبا تستقبل وفدًا من جامعة الإسكندرية

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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استقبلت السفارة المصرية في جوبا وفدًا من جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور إبراهيم رحاب، مستشار الجامعة للعلاقات الأفريقية، وعضوية الدكتور محمد نصر المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، حيث يقوم الوفد بزيارة إلى جنوب السودان خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر 2020 بهدف تقييم وضعية فرع جامعة الإسكندرية في مدينة تونج بولاية واراب، تمهيدًا لتشغيلها في العام الأكاديمي 2021.

وزار الوفد المصري مدينة تونج لتفقد مقر فرع الجامعة والوقوف على الاحتياجات اللازمة لتشغيله، وذلك برفقة وفد من وزارة التعليم العالي الجنوب سودانية برئاسة الدكتور "ماريال أواو" رئيس جامعة أعالي النيل، وكان في استقبالهم نخبة من المسئولين بولاية واراب بينهم القائم بأعمال حاكم الولاية، ورئيس الجمعية التشريعية بالولاية، وعدد من أساتذة جامعة بحر الغزال وممثلي المجتمع المدني، وعدد كبير من أبناء مدينة تونج.
 
كما التقى الوفد المصري بمسئولي وزارة التعليم العالي بجنوب السودان، واتفق الجانبان على الخطوات والإجراءات اللازمة خلال الفترة القادمة وصولًا إلى افتتاح فرع جامعة الإسكندرية في تونج العام المقبل، وذلك وفقًا لاتفاق المسئولين في البلدين ابان زيارة وزير التعليم العالي الجنوب سوداني إلى مصر في شهر أكتوبر الماضي.

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