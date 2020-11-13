وحدة الصم الأسقفية: ورش عمل ومساعدات غذائية لأسر الطلاب

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 05:26 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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نظمت وحدة تعليم الصم التابعة للكنيسة الأسقفية بمصر ورشة عمل لأسر أمهات الصم لتعليم التطريز والخياطة وذلك من أجل استغلال وقت انتظار الأطفال حتى نهاية اليوم الدراسى في اكتساب مهارة تفيدهن في زيادة الدخل.


وذكرت الكنيسة الأسقفية في بيان لها اليوم: كما وزعت الوحدة شنط مساعدات غذائية للطلاب الصم كمساعدة لأسرهم فى ظل جائحة فيروس كورونا وذلك بمقر وحدة تعليم الصم بمصر القديمة وستستمر هذة الخدمة مرة كل اسبوع، وتحتوى الشنطة على المواد الغذائية الأساسية.

وحدة تعليم الصم تأسست سنة ١٩٨٢م تحت مظلة الكنيسة الاسقفية وتم اشهارها بالشئون الاجتماعية برقم ٤٠١٤ لسنة ١٩٩٣.

تعمل الوحدة على تأهيل وتعليم الصم وذويهم ودعم التواصل بلغة الإشارة بما يضمن تحسين المستوى العلمى والصحى والاجتماعى والاقتصادى وبما يمكنهم من الاعتماد على الذات والاندماج فى المجتمع من خلال التعليم الأكاديمى والتدريب المهنى والأنشطة والرحلات والمؤتمرات.


الجدير بالذكر إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الأنجليكانية في العالم.

وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الإسكندرية 1839 عندما منح “محمد علي باشا” والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس”مرقس” الأسقفية.

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