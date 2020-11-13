بعد ممازحة فاندام لمحمد هنيدي.. الجمهور "دا طلع يعرف محيي الشرقاوي"

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نشر النجم العالمي جون كلود فاندام عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة له أثناء زيارته لمصر منذ سنوات.



وعلى إثر ذلك، قام أحد متابعيه بالرد عليه بتعليق باللغة العربية “هو الشرقاوي باعتلنا ڤان دام ولا ايه!”، وهذا التعليق تحديدا دفع فاندام لسؤال مدير أعماله في مصر الأستاذ وليد التلباني، وقام بترجمته له، وبعدها قام فاندام بالرد علي هذا الشخص ويقول له ممازحًا إياه “محي الشرقاوي هو الأستاذ محمد هنيدي وليس أنا.



جاء تعليق فاندام بمثابة مفاجأة للجمهور الذي اندهش من كون فاندام يعرف محمد هنيدي ويفهم اللغة العربية، ليعلق أحدهم قائلا: دا طلع يعرف محيي الشرقاوي.



ومن جانبه، قام النجم المصري محمد هنيدي بممازحة فاندام قائلًا” مستر فاندام ادعوك لمباراة تحت سفح الاهرامات لنحسم من الاعظم فينا محي الشرقاوي أو فاندام.



يذكر أن محمد هنيدي حقق نجاحا كبيرا من خلال شخصية محيي الشرقاوي والذي قدمها في فيلم “فول الصين العظيم”، ولاقت رواجا كبيرا وتفاعلا جماهيريا، الفيلم من بطولة محمد هنيدى وسهير البارونى وسعيد طرابيك ومحمد شومان.