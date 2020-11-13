محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير ميدان المديرية (صور)

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 05:14 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، أعمال التطوير الجاري تنفيذها بميدان المديرية ومنطقة أسفل الكوبري الجديد بالميدان، والذي قد تم الانتهاء من تنفيذه وسيتم افتتاحه خلال أيام، حيث يساهم الكوبري في حل المشكلة المرورية التي ظلت تعاني منها المنطقة لسنوات، ويبلغ طوله 540 متر وعرض 8 أمتار "اتجاه واحد" من حارتين، بتكلفة تخطت الـ90 مليون جنيها.

وتفقد المحافظ الحالة المرورية بالمنطقة مع قيام مديرية الطرق بالتنسيق مع المرور بتغيير اتجاهات المرور بشارعي حافظ والبنوك بمدينة بني سويف العاصمة ليتماشي مع الحركة المرورية الجديدة بعد الانتهاء من مشروع الكوبري الجديد بالميدان "كوبري مزلقان المديرية"، والذي يشمل تغيير اتجاه الشارعين المذكورين ليكون اتجاه شارع البنوك قادم من مقبل تجاه ميدان المديرية ويكون إتجاه شارع حافظ العكس، على أن يكون القادم من جامع عمر بن عبد العزيز اتجاه مقبل.

رافق المحافظ خلال الجولة التفقدية: اللواء هشام شادي السكرتير العام، والمهندس ناصر فراج مدير عام الطرق، واللواء وليد النيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف وعدد من التنفيذيين المعنيين.
محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير ميدان المديرية (صور)
محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير ميدان المديرية (صور)
محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير ميدان المديرية (صور)
محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير ميدان المديرية (صور)
محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير ميدان المديرية (صور)
محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير ميدان المديرية (صور)

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